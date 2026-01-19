$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
18 января, 10:58 • 30397 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 26441 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 57544 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 90038 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 43163 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 52888 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 57624 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 46924 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
16 января, 17:23 • 78276 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге

Киев • УНН

 • 682 просмотра

70-летняя женщина в Харькове получила несовместимые с жизнью травмы во время катания на тюбинге. Инцидент произошел в Немышлянском районе, тело обнаружили на снегу.

70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге

В Харькове 70-летняя женщина, по предварительной информации, получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки на тюбинге. Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что инцидент произошел в Немышлянском районе города. 70-летняя женщина погибла от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой.

18 января около 14:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни в Немышлянском районе города Харькова. Тело находилось на снегу, неподалеку был обнаружен тюбинг. ... По заключению судебно-медицинского эксперта, при первичном осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки

- говорится в сообщении.

Указывается, что следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним

В конце декабря на Буковеле стартовал сезон катания на лыжах. Из-за большого количества туристов образовались значительные очереди и пробки.

Вадим Хлюдзинский

