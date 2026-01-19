70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге

В Харькове 70-летняя женщина, по предварительной информации, получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки на тюбинге. Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что инцидент произошел в Немышлянском районе города. 70-летняя женщина погибла от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой.

18 января около 14:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни в Немышлянском районе города Харькова. Тело находилось на снегу, неподалеку был обнаружен тюбинг. ... По заключению судебно-медицинского эксперта, при первичном осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки - говорится в сообщении.

Указывается, что следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним

