70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 16950 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 29871 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 26075 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 57139 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 89635 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 43075 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 52805 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 57565 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 46878 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 78089 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію без пояснень - BILD18 січня, 12:55 • 10165 перегляди
"Пообіцявши Україні літаки, президент повівся як слон у крамниці посуду": чому глава МЗС Чехії розкритикував Павла18 січня, 13:25 • 7450 перегляди
У Сумах перебої з водою18 січня, 14:40 • 4416 перегляди
Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ18 січня, 15:26 • 4764 перегляди
Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм18 січня, 15:41 • 10681 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 40532 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 78088 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 46228 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 77127 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 106006 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 15256 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 27992 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 25060 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 22952 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 22343 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Bild

70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу

Київ • УНН

 • 120 перегляди

70-річна жінка у Харкові отримала несумісні з життям травми під час катання на тюбінгу. Інцидент стався у Немишлянському районі, тіло виявили на снігу.

70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу

У Харкові 70-річна жінка, за попередньою інформацією, отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки на тюбінгу. Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався у Немишлянському районі міста. 70-річна жінка загинула від отриманих травм на місці події до приїзду швидкої.

18 січня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя в Немишлянському районі міста Харкова. Тіло знаходилося на снігу, неподалік було виявлено тюбінг. ... За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо

Наприкінці грудня на Буковелі стартував сезон катання на лижах. Через велику кількість туристів утворилися значні черги та затори.

Трагедія в Австрійських Альпах: лавини забрали життя п’ятьох лижників18.01.26, 00:02 • 4004 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Сніг в Україні
Національна поліція України
Україна
Харків