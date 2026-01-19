70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу

У Харкові 70-річна жінка, за попередньою інформацією, отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки на тюбінгу. Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався у Немишлянському районі міста. 70-річна жінка загинула від отриманих травм на місці події до приїзду швидкої.

18 січня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя в Немишлянському районі міста Харкова. Тіло знаходилося на снігу, неподалік було виявлено тюбінг. ... За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки - йдеться у повідомленні.

Вказується, що слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

