48 из 75 вражеских дронов обезврежены над Украиной

48 из 75 запущенных российскими войсками беспилотников обезврежены над Украиной за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 сентября (с 21.00 17 сентября) враг атаковал 75-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, более 40 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Один вражеский БпЛА - в воздухе. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 6 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы