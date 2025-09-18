48 из 75 вражеских дронов обезврежены над Украиной

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 23336 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 32456 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 26879 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 26847 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 31400 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38560 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41281 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40259 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 113671 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129864 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
84%
751мм
Популярные новости
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 9360 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 8230 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 10926 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 10373 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 11888 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 23327 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 31523 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 62556 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 113663 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129860 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 960 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 15498 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 16357 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 15389 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 44938 просмотра
Актуальное
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

48 из 75 вражеских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Ночью Украина отражала атаку 75 вражеских беспилотников, из которых 48 были обезврежены. Зафиксировано попадание 26 БПЛА на 6 локациях.

48 из 75 вражеских дронов обезврежены над Украиной

48 из 75 запущенных российскими войсками беспилотников обезврежены над Украиной за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 сентября (с 21.00 17 сентября) враг атаковал 75-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, более 40 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Один вражеский БпЛА - в воздухе. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы18.09.25, 07:20 • 2840 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина