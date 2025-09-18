48 із 75 ворожих дронів знешкоджено над Україною

48 з 75 запущених російськими військами безпілотників знешкоджено над Україною за ніч, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 вересня (із 21.00 17 вересня) ворог атакував 75-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, понад 40 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий БпЛА - в повітрі. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

