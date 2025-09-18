$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 23567 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 32675 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 27027 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 26993 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 31511 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38602 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35559 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41297 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40280 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113819 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
48 із 75 ворожих дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Уночі Україна відбивала атаку 75 ворожих безпілотників, з яких 48 було знешкоджено. Зафіксовано влучання 26 БПЛА на 6 локаціях.

48 із 75 ворожих дронів знешкоджено над Україною

48 з 75 запущених російськими військами безпілотників знешкоджено над Україною за ніч, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 вересня (із 21.00 17 вересня) ворог атакував 75-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, понад 40 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий БпЛА - в повітрі. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси18.09.25, 07:20 • 2858 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна