46 из 68 российских дронов обезврежены над Украиной

05:00 • 4530 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
28 августа, 15:40 • 31595 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 13:53 • 49322 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 119439 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 65549 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
28 августа, 11:21 • 76599 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
28 августа, 07:27 • 111919 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125264 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105795 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 118255 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа
28 августа, 21:04
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
00:54
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана
01:44
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
03:05
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
04:11
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
05:00
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 15:40 • 31609 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 119445 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 199043 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
46 из 68 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Ночью рф атаковала Украину 68 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны обезвредили 46 вражеских целей, но 22 БПЛА попали в 9 местах на Донетчине и Днепропетровщине.

46 из 68 российских дронов обезврежены над Украиной

46 из 68 беспилотников, запущенных рф за ночь, обезврежены над Украиной, но 22 попали в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 августа (с 20.00 28 августа) враг атаковал 68-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 БпЛА на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Днепр и область ночью рф атаковала дронами: 2 погибших, разрушения инфраструктуры29.08.25, 08:27 • 804 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Донецкая область
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина