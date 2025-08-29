46 из 68 российских дронов обезврежены над Украиной

46 из 68 беспилотников, запущенных рф за ночь, обезврежены над Украиной, но 22 попали в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 августа (с 20.00 28 августа) враг атаковал 68-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 БпЛА на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Днепр и область ночью рф атаковала дронами: 2 погибших, разрушения инфраструктуры