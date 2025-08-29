46 з 68 російських дронів знешкоджено над Україною

$41.320.08
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 32080 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 49553 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 119807 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 65738 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 76688 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112011 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125351 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105836 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 118290 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 32092 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
46 з 68 російських дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Вночі рф атакувала Україну 68 ударними БпЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони знешкодили 46 ворожих цілей, але 22 БпЛА влучили у 9 місцях на Донеччині та Дніпропетровщині.

46 з 68 російських дронів знешкоджено над Україною

46 з 68 дронів, запущених рф за ніч, знешкоджено над Україною, але 22 поцілили у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) ворог атакував 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Дніпро та область уночі рф атакувала дронами: 2 загиблих, руйнування інфраструктури29.08.25, 08:27 • 906 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Донецька область
Дніпропетровська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна