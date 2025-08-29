46 з 68 російських дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Вночі рф атакувала Україну 68 ударними БпЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони знешкодили 46 ворожих цілей, але 22 БпЛА влучили у 9 місцях на Донеччині та Дніпропетровщині.
46 з 68 дронів, запущених рф за ніч, знешкоджено над Україною, але 22 поцілили у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) ворог атакував 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині
Дніпро та область уночі рф атакувала дронами: 2 загиблих, руйнування інфраструктури29.08.25, 08:27 • 906 переглядiв