Дніпро та область уночі рф атакувала дронами: 2 загиблих, руйнування інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та пожежну частину. На Синельниківщині загинули двоє людей, є поранені та значні руйнування.
Дніпро та область уночі зазнали атаки рф дронами, відомо про 2 загиблих і 3 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру, пожежну частину у Дніпрі, в області сталася пожежа на території підприємства, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Через атаку БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості. Виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина
З його слів, потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками.
"На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - повідомив Лисак.
За його даними, загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.
Безпілотник, зі слів голови ОВА, ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили.
FPV-дронами противник вдарив по Нікопольщині. Влучив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.
Вночі оборонці неба збили над областю 8 безпілотників, зазначив Лисак.
Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщіни - Генштаб26.08.25, 17:22 • 3250 переглядiв