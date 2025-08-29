$41.320.08
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Дніпро та область уночі рф атакувала дронами: 2 загиблих, руйнування інфраструктури

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та пожежну частину. На Синельниківщині загинули двоє людей, є поранені та значні руйнування.

Дніпро та область уночі рф атакувала дронами: 2 загиблих, руйнування інфраструктури

Дніпро та область уночі зазнали атаки рф дронами, відомо про 2 загиблих і 3 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру, пожежну частину у Дніпрі, в області сталася пожежа на території підприємства, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Через атаку БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості. Виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина

- написав Лисак.

З його слів, потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками.

"На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - повідомив Лисак.

За його даними, загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.

Безпілотник, зі слів голови ОВА, ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили.

FPV-дронами противник вдарив по Нікопольщині. Влучив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.

Вночі оборонці неба збили над областю 8 безпілотників, зазначив Лисак.

Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщіни - Генштаб26.08.25, 17:22 • 3250 переглядiв

Юлія Шрамко

