Днепр и область ночью рф атаковала дронами: 2 погибших, разрушения инфраструктуры

Днепр и область ночью подверглись атаке рф дронами, известно о 2 погибших и 3 пострадавших, повреждена инфраструктура, пожарная часть в Днепре, в области произошел пожар на территории предприятия, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Из-за атаки БпЛА на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый – в состоянии средней тяжести. Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть - написал Лысак.

По его словам, пострадала и Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целил беспилотниками.

"К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - сообщил Лысак.

По его данным, загорелось на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изувечены и АЗС и авто.

Беспилотник, по словам главы ОВА, враг направил и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили.

FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.

Ночью защитники неба сбили над областью 8 беспилотников, указал Лысак.

