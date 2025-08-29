Днепр и область ночью рф атаковала дронами: 2 погибших, разрушения инфраструктуры

$41.320.08
47.880.39
ukenru
05:00 • 4568 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 31621 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 49334 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 119453 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 65556 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 76606 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 111924 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125274 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105804 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 118257 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
45%
752мм
Популярные новости
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августаPhoto28 августа, 21:04 • 8182 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 11966 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 9608 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 10650 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 6184 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 4546 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 31609 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 60967 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 119445 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 199043 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 128463 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 158690 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 160728 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 150709 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 181242 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Шахед-136
Нефть марки Brent
T-72

Днепр и область ночью рф атаковала дронами: 2 погибших, разрушения инфраструктуры

Киев • УНН

 • 806 просмотра

В результате атаки БПЛА на Днепр пострадали два человека, поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть. На Синельниковщине погибли два человека, есть раненые и значительные разрушения.

Днепр и область ночью рф атаковала дронами: 2 погибших, разрушения инфраструктуры

Днепр и область ночью подверглись атаке рф дронами, известно о 2 погибших и 3 пострадавших, повреждена инфраструктура, пожарная часть в Днепре, в области произошел пожар на территории предприятия, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Из-за атаки БпЛА на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый – в состоянии средней тяжести. Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть

- написал Лысак.

По его словам, пострадала и Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целил беспилотниками.

"К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - сообщил Лысак.

По его данным, загорелось на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изувечены и АЗС и авто.

Беспилотник, по словам главы ОВА, враг направил и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили.

FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.

Ночью защитники неба сбили над областью 8 беспилотников, указал Лысак.

Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине - Генштаб26.08.25, 17:22 • 3250 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Днепр