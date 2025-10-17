35 из 70 российских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 17 октября Украина отразила атаку 70 ударных БпЛА, из которых около 50 были типа "Shahed". Противовоздушная оборона сбила 35 вражеских беспилотников на севере и востоке страны.
35 из 70 запущенных россией по Украине дронов обезврежены за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 октября (с 20:00 16 октября) противник атаковал 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма, около 50 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу17.10.25, 02:35 • 2880 просмотров