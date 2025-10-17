35 из 70 российских дронов обезврежены над Украиной

35 из 70 запущенных россией по Украине дронов обезврежены за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 октября (с 20:00 16 октября) противник атаковал 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях