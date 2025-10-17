35 з 70 російських дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
У ніч на 17 жовтня Україна відбила атаку 70 ударних БпЛА, з яких близько 50 були типу "Shahed". Протиповітряна оборона збила 35 ворожих безпілотників на півночі та сході країни.
35 з 70 запущених росією по Україні дронів знешкоджено за ніч, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 жовтня (з 20:00 16 жовтня) противник атакував 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, близько 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу17.10.25, 02:35 • 2974 перегляди