33,5 тыс. семей в Одесской области без света после атаки рф на энергетику - ДТЭК

В Одесской области после очередной атаки рф на энергетику без света остаются 33,5 тысячи семей, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН. Одесская область: враг снова атакует энергетику. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования потребуется время - сообщили в ДТЭК в соцсетях. Энергетики Одесской области, как отмечается, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела. российская атака на Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие, разрушения и перебои со светом - ГВА Дополнение По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью враг в очередной раз атаковал жилую и энергетическую инфраструктуру мирной Одесской области ударными беспилотниками, два человека пострадали. В результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере 5 повреждены. "Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено", - сообщил Кипер в соцсетях.