33,5 тыс. семей в Одесской области без света после атаки рф на энергетику - ДТЭК

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 3950 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 5010 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 13976 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 24779 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 33384 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 30967 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 30089 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55777 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 37880 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35465 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.9м/с
80%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 16894 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 14682 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 16232 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 11289 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 8124 просмотра
публикации
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 4188 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55792 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 66240 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 114825 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 141069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марко Рубио
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Крым
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 16402 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 17061 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 25351 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 27882 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 83819 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

33,5 тыс. семей в Одесской области без света после атаки рф на энергетику - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

В Одесской области 33,5 тысячи семей остаются без света из-за российских атак на энергетику. Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме для восстановления поврежденного оборудования.

33,5 тыс. семей в Одесской области без света после атаки рф на энергетику - ДТЭК

В Одесской области после очередной атаки рф на энергетику без света остаются 33,5 тысячи семей, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Одесская область: враг снова атакует энергетику. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования потребуется время

- сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Энергетики Одесской области, как отмечается, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

российская атака на Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие, разрушения и перебои со светом - ГВА12.01.26, 00:42 • 3108 просмотров

Дополнение

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью враг в очередной раз атаковал жилую и энергетическую инфраструктуру мирной Одесской области ударными беспилотниками, два человека пострадали.

В результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере 5 повреждены.

"Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено", - сообщил Кипер в соцсетях.

Юлия Шрамко

Новости МираУНН-Одесса
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
ДТЭК