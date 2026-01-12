33,5 тыс. семей в Одесской области без света после атаки рф на энергетику - ДТЭК
Киев • УНН
В Одесской области 33,5 тысячи семей остаются без света из-за российских атак на энергетику. Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме для восстановления поврежденного оборудования.
В Одесской области после очередной атаки рф на энергетику без света остаются 33,5 тысячи семей, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.
Одесская область: враг снова атакует энергетику. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования потребуется время
Энергетики Одесской области, как отмечается, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.
Дополнение
По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью враг в очередной раз атаковал жилую и энергетическую инфраструктуру мирной Одесской области ударными беспилотниками, два человека пострадали.
В результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере 5 повреждены.
"Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено", - сообщил Кипер в соцсетях.