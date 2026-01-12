33,5 тис. родин на Одещині без світла після атаки рф на енергетику - ДТЕК
Київ • УНН
В Одеській області 33,5 тисячі родин залишаються без світла через російські атаки на енергетику. Енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі для відновлення пошкодженого обладнання.
В Одеській області після чергової атаки рф на енергетику без світла залишаються 33,5 тисячі родин, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.
Одещина: ворог знову атакує енергетику. Без світла через обстріли залишаються 33,5 тис. родин області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання для потрібен час
Енергетики Одещини, як зазначається, працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу.
російська атака на Одещину: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждалі, руйнування та перебої зі світлом - МВА12.01.26, 00:42 • 2954 перегляди
Доповнення
За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, уночі ворог вчергове атакував житлову та енергетичну інфраструктуру мирної Одещини ударними безпілотниками, двоє людей постраждало.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше 5 пошкоджено.
"Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено", - повідомив Кіпер у соцмережах.