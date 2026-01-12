$43.080.09
50.140.03
ukenru
05:16 • 11440 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 21732 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 30545 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 28862 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 28515 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 52200 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 36493 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35101 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 45006 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 71097 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
33,5 тис. родин на Одещині без світла після атаки рф на енергетику - ДТЕК

Київ • УНН

 • 172 перегляди

В Одеській області 33,5 тисячі родин залишаються без світла через російські атаки на енергетику. Енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі для відновлення пошкодженого обладнання.

33,5 тис. родин на Одещині без світла після атаки рф на енергетику - ДТЕК

В Одеській області після чергової атаки рф на енергетику без світла залишаються 33,5 тисячі родин, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

Одещина: ворог знову атакує енергетику. Без світла через обстріли залишаються 33,5 тис. родин області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання для потрібен час

- повідомили в ДТЕК у соцмережах.

Енергетики Одещини, як зазначається, працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу.

російська атака на Одещину: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждалі, руйнування та перебої зі світлом - МВА12.01.26, 00:42 • 2954 перегляди

Доповнення

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, уночі ворог вчергове атакував житлову та енергетичну інфраструктуру мирної Одещини ударними безпілотниками, двоє людей постраждало.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше 5 пошкоджено.

"Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено", - повідомив Кіпер у соцмережах.

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
ДТЕК