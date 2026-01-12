33,5 тис. родин на Одещині без світла після атаки рф на енергетику - ДТЕК

В Одеській області після чергової атаки рф на енергетику без світла залишаються 33,5 тисячі родин, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

