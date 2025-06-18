30 из 58 вражеских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 58 дронов, 30 из них обезврежены, в том числе 12 сбиты, но есть попадания в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 июня враг атаковал 58-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"Основные направления удара - Донецкая область, Днепропетровская область и Запорожская область", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Как указано, зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 9 локациях.

На Покровское, Северо-Слобожанское и Курское направления пришлось до половины боев: карта от Генштаба