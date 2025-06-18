30 из 58 вражеских дронов обезврежены над Украиной

$41.530.08
48.070.37
ukenru
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
03:00 • 17934 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 59410 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 192595 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 205021 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 192175 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 190966 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171570 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136857 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109414 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180977 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
64%
750мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек17 июня, 21:18 • 24331 просмотра
В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка17 июня, 23:27 • 24849 просмотра
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 22465 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США02:08 • 33186 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 34616 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 93199 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 321745 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 360192 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 367209 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 437061 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Кит Келлогг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Канада
Иран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 59893 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 120873 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 133710 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 193813 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186381 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ТикТок
Нефть марки Brent
Spotify

30 из 58 вражеских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 58 дронами, 30 из которых обезврежены. Зафиксировано попадание в 9 локациях, основные направления удара - Донецкая область, Днепропетровская область и Запорожье.

30 из 58 вражеских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 58 дронов, 30 из них обезврежены, в том числе 12 сбиты, но есть попадания в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 июня враг атаковал 58-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"Основные направления удара - Донецкая область, Днепропетровская область и Запорожская область", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Как указано, зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 9 локациях.

На Покровское, Северо-Слобожанское и Курское направления пришлось до половины боев: карта от Генштаба18.06.25, 08:49 • 850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9