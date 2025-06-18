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30 з 58 ворожих дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 58 дронами, 30 з яких знешкоджено. Зафіксовано влучання у 9 локаціях, основні напрямки удару - Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

30 з 58 ворожих дронів знешкодили над Україною

росія вночі випустила по Україні 58 дронів, 30 з них знешкоджено, у тому числі 12 збито, але є влучання у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 червня ворог атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

"Основні напрямки удару - Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Як вказано, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

На Покровський, Північно-Слобожанський і Курський напрямки припало до половини боїв: карта від Генштабу18.06.25, 08:49 • 1052 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Збройні сили України
Шахед-136
Крим
Україна
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