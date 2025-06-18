30 з 58 ворожих дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 58 дронами, 30 з яких знешкоджено. Зафіксовано влучання у 9 локаціях, основні напрямки удару - Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
росія вночі випустила по Україні 58 дронів, 30 з них знешкоджено, у тому числі 12 збито, але є влучання у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 червня ворог атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.
"Основні напрямки удару - Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
Як вказано, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.
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