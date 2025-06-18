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На Покровський, Північно-Слобожанський і Курський напрямки припало до половини боїв: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

За минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, де українські воїни відбили численні штурми окупантів.

На Покровський, Північно-Слобожанський і Курський напрямки припало до половини боїв: карта від Генштабу

Майже половина боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Північно-Слобожанському (з'явився після активізації ворога на прикордонні Сумщини) і Курському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкта противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку в бік Серебрянки противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ: ліквідовано понад тисячу окупантів, знищено 7 танків та 37 артсистем18.06.25, 07:59 • 1696 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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