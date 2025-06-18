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ЗСУ: ліквідовано понад тисячу окупантів, знищено 7 танків та 37 артсистем

Київ • УНН

 • 760 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували 1040 російських військових, а також знищили 7 танків та 37 артилерійських систем. Загальні втрати ворога сягнули 1007160 осіб.

ЗСУ: ліквідовано понад тисячу окупантів, знищено 7 танків та 37 артсистем

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1040 своїх військових, 7 танків та 37 артилерійських систем. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1007160 (+1040) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10947 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31)
        • артилерійських систем ‒ 29265 (+37)
          • РСЗВ ‒ 1420 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1187 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184)
                    • крилаті ракети ‒ 3369 (+23)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137)
                            • спеціальна техніка ‒ 3916 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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