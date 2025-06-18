ЗСУ: ліквідовано понад тисячу окупантів, знищено 7 танків та 37 артсистем
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували 1040 російських військових, а також знищили 7 танків та 37 артилерійських систем. Загальні втрати ворога сягнули 1007160 осіб.
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1040 своїх військових, 7 танків та 37 артилерійських систем. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1007160 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10947 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31)
- артилерійських систем ‒ 29265 (+37)
- РСЗВ ‒ 1420 (+1)
- засоби ППО ‒ 1187 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184)
- крилаті ракети ‒ 3369 (+23)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137)
- спеціальна техніка ‒ 3916 (0)
Дані уточнюються.
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