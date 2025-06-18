ВСУ: ликвидировано более тысячи оккупантов, уничтожено 7 танков и 37 артсистем

За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1040 своих военных, 7 танков и 37 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1007160 (+1040) человек ликвидировано

танков ‒ 10947 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 22845 (+31)

артиллерийских систем ‒ 29265 (+37)

РСЗО ‒ 1420 (+1)

средства ПВО ‒ 1187 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41165 (+184)

крылатые ракеты ‒ 3369 (+23)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52312 (+137)

специальная техника ‒ 3916 (0)

Данные уточняются.

Напомним

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