ВСУ: ликвидировано более тысячи оккупантов, уничтожено 7 танков и 37 артсистем
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1040 российских военных, а также уничтожили 7 танков и 37 артиллерийских систем. Общие потери врага достигли 1007160 человек.
За прошедшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 1040 своих военных, 7 танков и 37 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1007160 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 10947 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 22845 (+31)
- артиллерийских систем ‒ 29265 (+37)
- РСЗО ‒ 1420 (+1)
- средства ПВО ‒ 1187 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41165 (+184)
- крылатые ракеты ‒ 3369 (+23)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52312 (+137)
- специальная техника ‒ 3916 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Войска КНДР потеряли более 6000 военнослужащих во время наступательных боевых операций против украинских войск в Курской области россии.
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