На Покровское, Северо-Слобожанское и Курское направления пришлось до половины боев: карта от Генштаба

Почти половина боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Северо-Слобожанском (появился после активизации врага на приграничье Сумщины) и Курском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 72 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и два других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также осуществил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса.

На Сиверском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дылеевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Горехово, Новопавловка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Богатырь, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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