На Покровское, Северо-Слобожанское и Курское направления пришлось до половины боев: карта от Генштаба

$41.530.08
48.070.37
ukenru
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
03:00 • 17955 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 59473 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 192646 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 205069 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 192215 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 190983 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171574 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136859 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109415 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180977 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
64%
750мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек17 июня, 21:18 • 24331 просмотра
В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка17 июня, 23:27 • 24849 просмотра
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 22465 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США02:08 • 33186 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 34616 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 93233 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 321776 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 360228 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 367240 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 437091 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Кит Келлогг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Канада
Иран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 59924 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 120899 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 133737 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 193840 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186382 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ТикТок
Нефть марки Brent
Spotify

На Покровское, Северо-Слобожанское и Курское направления пришлось до половины боев: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 770 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, где украинские воины отбили многочисленные штурмы оккупантов.

На Покровское, Северо-Слобожанское и Курское направления пришлось до половины боев: карта от Генштаба

Почти половина боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Северо-Слобожанском (появился после активизации врага на приграничье Сумщины) и Курском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 72 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и два других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также осуществил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса.

На Сиверском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дылеевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Горехово, Новопавловка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Богатырь, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

ВСУ: ликвидировано более тысячи оккупантов, уничтожено 7 танков и 37 артсистем18.06.25, 07:59 • 1494 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9