18:27 • 5434 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 11505 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 11777 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 12597 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 13818 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 13335 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13498 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13439 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14198 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14649 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 63604 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 49956 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 57467 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 55866 просмотра
260 боевых столкновений за сутки, враг сбросил 86 КАБов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 12 просмотра

29 ноября на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 33 авиационных удара, сбросив 86 управляемых авиабомб. Украинские воины отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности на Покровском направлении обезврежено 142 оккупанта.

260 боевых столкновений за сутки, враг сбросил 86 КАБов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

С начала суток 29 ноября на фронте произошло 260 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 33 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб, совершил 2697 обстрелов и 2509 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг совершил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодези, Заречное и в сторону Степного.

После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - Свириденко

На Славянском направлении наши воины отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомарково и Васюковки.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 76 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и Филиал.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 108 - безвозвратно. Уничтожено восемь единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три единицы автомобильной техники, поражен пункт управления БпЛА и три укрытия для личного состава

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили 44 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил десять наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Напомним

За сутки 28 ноября российская армия потеряла 910 военных, 15 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы.

Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина