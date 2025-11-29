$42.190.00
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об'єктів окупантів
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 228 перегляди

29 листопада на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 33 авіаційні удари, скинувши 86 керованих авіабомб. Українські воїни відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Покровському напрямку знешкоджено 142 окупанти.

260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

З початку доби 29 листопада на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Гентабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.

Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко28.11.25, 02:57 • 19897 переглядiв

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 - безповоротно. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив десять наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо

За добу 28 листопада російська армія втратила 910 військових, 15 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5000 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна