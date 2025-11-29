260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

З початку доби 29 листопада на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Гентабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.

Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 - безповоротно. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу