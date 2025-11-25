26 ноября в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 26 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты - говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! - подчеркнули в компании.

Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ