26 ноября в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
26 ноября во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применяться с 00:00 до 23:59 для 0,5-2,5 очередей потребителей и промышленности.
передает УНН.
Завтра, 26 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!
