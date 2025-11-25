26 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 4732 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 8676 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 8638 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8966 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11003 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11679 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21710 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13119 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11350 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідків
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 21711 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 32053 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 112712 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 102198 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
26 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 82 перегляди

26 листопада в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 для 0,5-2,5 черг споживачів та промисловості.

26 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Завтра в Україні знову діятимуть графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 0,5 до 2,5 черг, передає УНН.

Завтра, 26 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- наголосили у компанії.

Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25.11.25, 10:07 • 27961 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна