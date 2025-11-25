26 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
26 листопада в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 для 0,5-2,5 черг споживачів та промисловості.
Завтра в Україні знову діятимуть графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 0,5 до 2,5 черг, передає УНН.
Завтра, 26 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25.11.25, 10:07 • 27961 перегляд