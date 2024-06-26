26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

Сегодня, 26 июня, крымскотатарский народ отмечает День флага, к праздничным мероприятиям приобщаются и представители других национальностей, проживающих в Украине, пишет УНН.

День крымскотатарского флага отмечается с 2010 года, хоть и не является официальным событием.

Флаг представляет собой флаг голубого цвета с желтой тамгой (печатью) в углу, возле древка. Синий цвет символизирует небо и мир, а тамга является исторической эмблемой правящей династии Крымского ханства.

Символика крымских татар длительное время была запрещена в Советском Союзе. Но в 1991 году в столице Крыма Симферополе состоялся второй Курултай крымскотатарского народа, принявший решение о возрождении флага.

После российской оккупации Крыма в 2014 году флаг приобрел новое значение как символ сопротивления. Ежегодное празднование 26 июня теперь является актом неповиновения и солидарности с угнетенной крымскотатарской общиной на оккупированном полуострове.

Сегодня также можно присоединиться к празднованию Дня рождения зубной щетки.

Именно 26 июня1780 года англичанин Уильям Эдис организовал первое в мире массовое производство зубных щеток.

Хотя первые упоминания о зубных щетках встречаются в рукописях Древнего Востока.

Противопы этого средства гигиены имели вид деревянных палочек смазанных эфирным маслом. С одной стороны палочки были заострены, а с другой – размочены. Через некоторое время китайцы начали крепить к бамбуковой палочке щетину сибирской свиньи.

В Европе зубные щетки стали приобретать популярность в середине XVII в. с 1840 года во Франции и Германии начали выпускать средства для чистки зубов.

В 1959 году в Швейцарии презентовали первую электрическую зубную щетку.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают косметологи. Мероприятие было начато в США, но довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Впервые слово " косметология "начали употреблять в 20-х годах XX века в переводе с греческого оно значит"искусство украшать". Но сведения о косметологии и косметологах встречаются еще в Древнем мире.

Чтобы выглядеть привлекательно, египтянки того времени для умывания смешивали песок с пеплом и толченым кирпичом. Для получения румянца на щеках втирали в кожу сок ирисов, который вследствие раздражения придавал ей желаемый цвет.

В Древнем Риме жрецы помогали женщинам скрывать недостатки кожи. Они изготавливали из различных растений мази, которые применяли в лечебных целях.

В XVI веке для нанесения макияжа приглашали профессиональных художников. Поэтому, чтобы не стереть краску с лица, женщины умывались как можно реже.

Еще сегодня можно отметить День холода. Мероприятие проводится в честь выдающегося английского ученого Кельвина Томсона, который появился на свет 26 июня 1824 года и создал шкалу температур, в которой отправной точкой является абсолютный ноль.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Давида Солунского.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу. Сначала он принял монашеский постриг и поступил в монастырь, а потом гораздо лет уединился под миндальным деревом возле Фессалоники.

За свою преданность Господу преподобный Давид получил от него дар исцеления и удивления.

Именины 26 июня празднуют Давид, Денис, Павел.