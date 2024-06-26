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26 червня: День кримськотатарського прапора, День народження зубної щітки

Київ • УНН

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Кримськотатарський прапор являє собою стяг блакитного кольору із жовтою тамгою (печаткою) в куті, біля древка. Синій колір символізує небо і мир, а тамга є історичною емблемою правлячої династії Кримського ханства.

26 червня: День кримськотатарського прапора, День народження зубної щітки

Сьогодні, 26 червня, кримськотатарський народ відзначає День прапора, до святкових заходів долучаються й представники інших національностей, які проживають в Україні, пише УНН.

День кримськотатарського прапора відзначається з 2010 року, хоч і не є офіційною подією.

Прапор являє собою стяг блакитного кольору із жовтою тамгою (печаткою) в куті, біля древка. Синій колір символізує небо і мир, а тамга є історичною емблемою правлячої династії Кримського ханства.

Символіка кримських татар тривалий час була заборонена у радянському союзі. Але 1991 році в столиці Криму Сімферополі відбувся Другий Курултай кримськотатарського народу, який прийняв рішення про відродження прапора.

Після російської окупації Криму в 2014 році прапор набув нового значення як символ опору. Щорічне святкування 26 червня тепер є актом непокори та солідарності з пригнобленою кримськотатарською громадою на окупованому півострові.

Сьогодні також можна долучитися до святкування Дня народження зубної щітки.

Саме 26 червня1780 року англієць Вільям Едіс організував перше у світі масове виробництво зубних щіток.

Хоча перші згадки про зубні щітки зустрічаються у рукописах Стародавнього Сходу.

Протипи цього засобі гігієни мали вигляд дерев’яних паличок змащених ефірною олією.  З одного боку палички були загострені, а з іншого – розмочені. Через деякий час китайці почали кріпити до бамбукової палички щетину сибірської свині.

У Європі зубні щітки стали набувати популярності в середині XVII ст. З 1840 року у Франції та Німеччині почали випускати засоби для чищення зубів.

У 1959 році в Швейцарії презентували першу електричну зубну щітку.

Своє професійне свято сьогодні відзначають косметологи. Подія була започаткована у США, але досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу.

Вперше слово "косметологія" почали вживати у 20-х роках XX століття У перекладі з грецької воно значить "мистецтво прикрашати". Та відомості про косметологію та косметологів зустрічаються ще в Стародавньому Світі.

Щоб виглядати привабливо, єгиптянки того часу для вмивання змішували пісок з попелом та товченою цеглою. Для отримання рум’янцю на щоках втирали в шкіру сік ірисів, який внаслідок подразнення надавав їй бажаний колір.

У Стародавньому Римі жерці допомагали жінкам приховувати недоліки шкіри. Вони виготовляли з різних рослин мазі, які застосовували в лікувальних цілях.

У XVI столітті для нанесення макіяжу запрошували професійних художників. Тому, щоб не стерти фарбу з обличчя, жінки вмивалися якомога рідше.

Ще сьогодні можна відзначити День холоду. Подія встановлена на честь видатного англійського науковця Кельвіна Томсона, який з’явився на світ 26 червня 1824 року, який створив шкалу температур, в якій початковою точкою є абсолютний нуль.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Давида Солунського.

З юних років він вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Спершу він прийняв чернечий постриг та вступив до монастиря, а потім набагато років усамітнився під мигдальним деревом біля Солуні.

За свою відданість Господу преподобний Давид отримав від нього дар зцілення та дивотворення.

Іменини 26 червня святкують Давид, Денис, Павло.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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