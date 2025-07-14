18 тыс. украинцев купили жилье по программе доступной ипотеки: кому и где кредит дают чаще всего
Киев • УНН
18 тысяч украинцев воспользовались государственной программой доступной ипотеки "єОселя", приобретя жилье на сумму более 30 млрд грн. Большинство выбирает компактное жилье, а более половины заемщиков – военнослужащие и представители сектора безопасности.
18 тысяч украинцев купили жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя", чаще по программе выбирают жилье на вторичном рынке, самым популярным является компактное жилье - около 80%, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.
Детали
"18 тысяч кредитов, более 11,5 тысяч детей, обеспеченных жильем и более миллиона квадратных метров жилой площади - таковы результаты программы на сегодня. Сумма выданных кредитов уже превысила 30 млрд грн", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, спрос на доступную ипотеку остается высоким. "После обновления программы в ноябре 2024 года возросло количество украинцев, которые выбирают жилье в новостройках. Если в прошлом году доля таких приобретений составляла 33%, то сейчас 60%. Это важный сигнал для строительной отрасли, которая набирает обороты и восстанавливается", - сообщила вице-премьер.
Кто берет ипотеку чаще всего
Более половины заемщиков - это военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, которые получают кредиты под 3%. В целом льготными условиями по этой ставке уже воспользовались:
- 9 331 семья военных по контракту и представителей сектора безопасности;
- 1 413 медиков;
- 1 406 педагогов;
- 369 ученых.
Еще более 5,5 тысячи украинцев воспользовались ипотекой под 7%, среди них:
- 4 496 украинцев, не имеющих жилья или имеющих жилье меньшей площади, чем предусмотрено нормативом;
- 672 внутренне перемещенных лица;
- 411 ветеранов.
Почти 45% участников программы - украинцы в возрасте от 26 до 35 лет, еще 33% - в возрасте 36-45 лет. Общая площадь жилья, приобретенного по программе, превышает миллион квадратных метров.
Какое жилье и где самое популярное
Самым популярным остается компактное жилье - около 80%:
- 39% - жилье площадью менее 50 м²;
- еще 39% - в пределах 50-73 м².
По типу недвижимости:
- 11 466 кредитов выдано на жилье вторичного рынка;
- 6 632 - на жилье первой продажи, из которых 1 449 - в домах на этапе строительства.
Больше всего жилья по программе приобретено:
- Киевская область - 5 002 кредита;
- город Киев - 3 885;
- Львовская область - 1 101;
- Одесская область - 841;
- Винницкая область - 790;
- Ивано-Франковская область - 787;
- Ровенская область - 744;
- Волынская область - 723;
- Днепропетровская область - 571;
- Хмельницкая область - 565.
В 2025 году украинцы получили около 3,3 тыс. кредитов, 60% из которых - на жилье в новостройках.
Ипотека в Украине подорожала: под какой процент выдают кредит28.04.25, 13:29 • 5239 просмотров