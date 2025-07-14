18 тыс. украинцев купили жилье по программе доступной ипотеки: кому и где кредит дают чаще всего

18 тысяч украинцев купили жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя", чаще по программе выбирают жилье на вторичном рынке, самым популярным является компактное жилье - около 80%, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Детали

"18 тысяч кредитов, более 11,5 тысяч детей, обеспеченных жильем и более миллиона квадратных метров жилой площади - таковы результаты программы на сегодня. Сумма выданных кредитов уже превысила 30 млрд грн", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, спрос на доступную ипотеку остается высоким. "После обновления программы в ноябре 2024 года возросло количество украинцев, которые выбирают жилье в новостройках. Если в прошлом году доля таких приобретений составляла 33%, то сейчас 60%. Это важный сигнал для строительной отрасли, которая набирает обороты и восстанавливается", - сообщила вице-премьер.

Кто берет ипотеку чаще всего

Более половины заемщиков - это военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, которые получают кредиты под 3%. В целом льготными условиями по этой ставке уже воспользовались:

9 331 семья военных по контракту и представителей сектора безопасности;

1 413 медиков;

1 406 педагогов;

369 ученых.

Еще более 5,5 тысячи украинцев воспользовались ипотекой под 7%, среди них:

4 496 украинцев, не имеющих жилья или имеющих жилье меньшей площади, чем предусмотрено нормативом;

672 внутренне перемещенных лица;

411 ветеранов.

Почти 45% участников программы - украинцы в возрасте от 26 до 35 лет, еще 33% - в возрасте 36-45 лет. Общая площадь жилья, приобретенного по программе, превышает миллион квадратных метров.

Какое жилье и где самое популярное

Самым популярным остается компактное жилье - около 80%:

39% - жилье площадью менее 50 м²;

еще 39% - в пределах 50-73 м².

По типу недвижимости:

11 466 кредитов выдано на жилье вторичного рынка;

6 632 - на жилье первой продажи, из которых 1 449 - в домах на этапе строительства.

Больше всего жилья по программе приобретено:

Киевская область - 5 002 кредита;

город Киев - 3 885;

Львовская область - 1 101;

Одесская область - 841;

Винницкая область - 790;

Ивано-Франковская область - 787;

Ровенская область - 744;

Волынская область - 723;

Днепропетровская область - 571;

Хмельницкая область - 565.

В 2025 году украинцы получили около 3,3 тыс. кредитов, 60% из которых - на жилье в новостройках.

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