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18 тыс. украинцев купили жилье по программе доступной ипотеки: кому и где кредит дают чаще всего

Киев • УНН

 • 752 просмотра

18 тысяч украинцев воспользовались государственной программой доступной ипотеки "єОселя", приобретя жилье на сумму более 30 млрд грн. Большинство выбирает компактное жилье, а более половины заемщиков – военнослужащие и представители сектора безопасности.

18 тыс. украинцев купили жилье по программе доступной ипотеки: кому и где кредит дают чаще всего

18 тысяч украинцев купили жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя", чаще по программе выбирают жилье на вторичном рынке, самым популярным является компактное жилье - около 80%, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Детали

"18 тысяч кредитов, более 11,5 тысяч детей, обеспеченных жильем и более миллиона квадратных метров жилой площади - таковы результаты программы на сегодня. Сумма выданных кредитов уже превысила 30 млрд грн", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, спрос на доступную ипотеку остается высоким. "После обновления программы в ноябре 2024 года возросло количество украинцев, которые выбирают жилье в новостройках. Если в прошлом году доля таких приобретений составляла 33%, то сейчас 60%. Это важный сигнал для строительной отрасли, которая набирает обороты и восстанавливается", - сообщила вице-премьер.

Кто берет ипотеку чаще всего

Более половины заемщиков - это военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, которые получают кредиты под 3%. В целом льготными условиями по этой ставке уже воспользовались:

  • 9 331 семья военных по контракту и представителей сектора безопасности;
    • 1 413 медиков;
      • 1 406 педагогов;
        • 369 ученых.

          Еще более 5,5 тысячи украинцев воспользовались ипотекой под 7%, среди них:

          • 4 496 украинцев, не имеющих жилья или имеющих жилье меньшей площади, чем предусмотрено нормативом;
            • 672 внутренне перемещенных лица;
              • 411 ветеранов.

                Почти 45% участников программы - украинцы в возрасте от 26 до 35 лет, еще 33% - в возрасте 36-45 лет. Общая площадь жилья, приобретенного по программе, превышает миллион квадратных метров.

                Какое жилье и где самое популярное

                Самым популярным остается компактное жилье - около 80%:

                • 39% - жилье площадью менее 50 м²;
                  • еще 39% - в пределах 50-73 м².

                    По типу недвижимости:

                    • 11 466 кредитов выдано на жилье вторичного рынка;
                      • 6 632 - на жилье первой продажи, из которых 1 449 - в домах на этапе строительства.

                        Больше всего жилья по программе приобретено:

                        • Киевская область - 5 002 кредита;
                          • город Киев - 3 885;
                            • Львовская область - 1 101;
                              • Одесская область - 841;
                                • Винницкая область - 790;
                                  • Ивано-Франковская область - 787;
                                    • Ровенская область - 744;
                                      • Волынская область - 723;
                                        • Днепропетровская область - 571;
                                          • Хмельницкая область - 565.

                                            В 2025 году украинцы получили около 3,3 тыс. кредитов, 60% из которых - на жилье в новостройках.

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                                            Юлия Шрамко

                                            Юлия Шрамко

                                            ОбществоНедвижимость
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                                            Brent Oil
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