18 тис. українців купили житло за програмою доступної іпотеки: кому і де кредит дають найчастіше

18 тисяч українців купили житло за державною програмою доступної іпотеки "єОселя", частіше за програмою обирають оселю на вторинному ринку, найпопулярнішою є компактне житло - близько 80%, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

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"18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисяч дітей, забезпечених житлом і понад мільйон квадратних метрів житлової площі - такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

З її слів, попит на доступну іпотеку залишається високим. "Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється", - повідомила віцепрем'єрка.

Хто бере іпотеку найчастіше

Понад половина позичальників - це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:

9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;

1 413 медиків;

1 406 педагогів;

369 науковців.

Ще понад 5,5 тисячі українців скористалися іпотекою під 7%, серед них:

4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;

672 внутрішньо переміщених осіб;

411 ветеранів.

Майже 45% учасників програми - українці віком від 26 до 35 років, ще 33% - у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.

Яке житло і де найпопулярніше

Найпопулярнішим залишається компактне житло - близько 80%:

39% - житло площею менше ніж 50 м²;

ще 39% - у межах 50-73 м².

За типом нерухомості:

11 466 кредитів видано на житло вторинного ринку;

6 632 - на житло першого продажу, з яких 1 449 - у будинках на етапі будівництва.

Найбільше житла за програмою придбано:

Київська область - 5 002 кредити;

місто Київ - 3 885;

Львівська область - 1 101;

Одеська область - 841;

Вінницька область - 790;

Івано-Франківська область - 787;

Рівненська область - 744;

Волинська область - 723;

Дніпропетровська область - 571;

Хмельницька область - 565.

У 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких - на житло в новобудовах.

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