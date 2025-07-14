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18 тис. українців купили житло за програмою доступної іпотеки: кому і де кредит дають найчастіше

Київ • УНН

 • 984 перегляди

18 тисяч українців скористалися державною програмою доступної іпотеки "єОселя", придбавши житло на суму понад 30 млрд грн. Більшість обирає компактне житло, а понад половина позичальників – військовослужбовці та представники сектору безпеки.

18 тис. українців купили житло за програмою доступної іпотеки: кому і де кредит дають найчастіше

18 тисяч українців купили житло за державною програмою доступної іпотеки "єОселя", частіше за програмою обирають оселю на вторинному ринку, найпопулярнішою є компактне житло - близько 80%, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

Деталі

"18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисяч дітей, забезпечених житлом і понад мільйон квадратних метрів житлової площі - такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

З її слів, попит на доступну іпотеку залишається високим. "Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється", - повідомила віцепрем'єрка.

Хто бере іпотеку найчастіше

Понад половина позичальників - це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:

  • 9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;
    • 1 413 медиків;
      • 1 406 педагогів;
        • 369 науковців.

          Ще понад 5,5 тисячі українців скористалися іпотекою під 7%, серед них:

          • 4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;
            • 672 внутрішньо переміщених осіб;
              • 411 ветеранів.

                Майже 45% учасників програми - українці віком від 26 до 35 років, ще 33% - у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.

                Яке житло і де найпопулярніше

                Найпопулярнішим залишається компактне житло - близько 80%:

                • 39% - житло площею менше ніж 50 м²;
                  • ще 39% - у межах 50-73 м².

                    За типом нерухомості:

                    • 11 466 кредитів видано на житло вторинного ринку;
                      • 6 632 - на житло першого продажу, з яких 1 449 - у будинках на етапі будівництва.

                        Найбільше житла за програмою придбано:

                        • Київська область - 5 002 кредити;
                          • місто Київ - 3 885;
                            • Львівська область - 1 101;
                              • Одеська область - 841;
                                • Вінницька область - 790;
                                  • Івано-Франківська область - 787;
                                    • Рівненська область - 744;
                                      • Волинська область - 723;
                                        • Дніпропетровська область - 571;
                                          • Хмельницька область - 565.

                                            У 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких - на житло в новобудовах.  

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                                            Brent Oil
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