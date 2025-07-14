18 тис. українців купили житло за програмою доступної іпотеки: кому і де кредит дають найчастіше
Київ • УНН
18 тисяч українців скористалися державною програмою доступної іпотеки "єОселя", придбавши житло на суму понад 30 млрд грн. Більшість обирає компактне житло, а понад половина позичальників – військовослужбовці та представники сектору безпеки.
18 тисяч українців купили житло за державною програмою доступної іпотеки "єОселя", частіше за програмою обирають оселю на вторинному ринку, найпопулярнішою є компактне житло - близько 80%, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.
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"18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисяч дітей, забезпечених житлом і понад мільйон квадратних метрів житлової площі - такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
З її слів, попит на доступну іпотеку залишається високим. "Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється", - повідомила віцепрем'єрка.
Хто бере іпотеку найчастіше
Понад половина позичальників - це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:
- 9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;
- 1 413 медиків;
- 1 406 педагогів;
- 369 науковців.
Ще понад 5,5 тисячі українців скористалися іпотекою під 7%, серед них:
- 4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;
- 672 внутрішньо переміщених осіб;
- 411 ветеранів.
Майже 45% учасників програми - українці віком від 26 до 35 років, ще 33% - у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.
Яке житло і де найпопулярніше
Найпопулярнішим залишається компактне житло - близько 80%:
- 39% - житло площею менше ніж 50 м²;
- ще 39% - у межах 50-73 м².
За типом нерухомості:
- 11 466 кредитів видано на житло вторинного ринку;
- 6 632 - на житло першого продажу, з яких 1 449 - у будинках на етапі будівництва.
Найбільше житла за програмою придбано:
- Київська область - 5 002 кредити;
- місто Київ - 3 885;
- Львівська область - 1 101;
- Одеська область - 841;
- Вінницька область - 790;
- Івано-Франківська область - 787;
- Рівненська область - 744;
- Волинська область - 723;
- Дніпропетровська область - 571;
- Хмельницька область - 565.
У 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких - на житло в новобудовах.
Іпотека в Україні подорожчала: під який відсоток видають кредит28.04.25, 13:29 • 5239 переглядiв