118 боестолкновений на фронте: больше всего атак велось на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток произошло 118 боестолкновений, больше всего атак на Покровском направлении. Враг активно наступал на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
С начала суток на передовой произошло 118 боестолкновений. Больше всего атак было совершено на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы 4 раза били в районе населенного пункта Волчанск. Кроме того, был нанесен авиационный удар по району населенного пункта Липцы.
На Купянском направлении ВСУ отбили 2 атаки в районе Загрызового и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении 7 раз оккупанты пытались штурмовать в районах населенных пунктов Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенкового и Новосергиевки.
На Северском направлении противник совершил 3 наступательных действия в районах Григоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Защитники остановили 3 попытки противников продвинуться вперед в районах Ступочок, Белой Горы и в сторону Майского.
На Торецком направлении агрессор 13 раз бил в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.
На Покровском направлении вражеские силы совершили 42 наступательных действия. Наибольшая активность была в районах населенных пунктов Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Беляковка, Алексеевка и Новопавловка.
На Новопавловском направлении ВСУ остановили 15 атак противника возле Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.
На Гуляйпольском направлении террористы дважды атаковали в сторону Новополя. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Новодаровка и Новополь.
На Ореховском направлении россияне совершили 4 атаки возле Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Лобковое, Каменское, Степногорск и Запорожье.
На Приднепровском направлении агрессор нанес авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Ивановки.
Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба22.04.25, 08:44 • 3716 просмотров