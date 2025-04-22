118 боєзіткнень на фронті: найбільше атак точилося на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
З початку доби відбулося 118 боєзіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку. Ворог активно наступав на Харківському, Куп'янському, Лиманському, та інших напрямках.
З початку доби на передовій відбулося 118 боєзіткнень. Найбільше атак було здійснено на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку терористи 4 рази били у районі населеного пункту Вовчанськ. Крім того, було завдано авіаційного удару по району населеного пункту Липці.
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки в районі Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку 7 разів окупанти намагалися штурмувати в районах населених пунктів Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.
На Сіверському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку Захисники зупинили 3 спроби супротивників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.
На Торецькому напрямку агресор 13 разів бив у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.
На Покровському напрямку ворожі сили здійснили 42 наступальні дії. Найбільша активність була в районах населених пунктів Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Біляківка, Олексіївка та Новопавлівка.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 15 атак противника біля Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.
На Гуляйпільському напрямку терористи двічі атакував у бік Новополя. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Новодарівка та Новопіль.
На Оріхівському напрямку росіяни здійснили 4 атаки біля Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Лобкове, Кам’янське, Степногірськ та Запоріжжя.
На Придніпровському напрямку агресор завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Іванівки.
Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу22.04.25, 08:44 • 3716 переглядiв