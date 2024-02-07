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Звіту голови СБУ у справі прослуховування Bihus найближчим часом не буде - нардеп

Звіту голови СБУ у справі прослуховування Bihus найближчим часом не буде - нардеп

Київ • УНН

 • 22685 перегляди

Рада проголосувала за виклик голови СБУ для обговорення прослуховування журналістів, але не почує його найближчим часом, доки погоджувальна рада не визначиться з датою.

У Верховній Раді заслуховування голови СБУ Василя Малюка не буде найближчим часом, після голосування парламентом за його виступу щодо питання прослуховування журналістів Bihus. Коли буде звіт, вирішать на погоджувальній раді, а отже, не раніше, ніж через два тижні, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Заслуховування голови СБУ в Раді не буде… щонайменше в найближчий час", - написав Железняк.

Він нагадав що вчора Рада підтримала мою пропозицію заслухати голову СБУ по питанню прослуховування журналістів Bihus, нагадаю 159 голосів.

"А далі нічого не відбулось. Запитав сьогодні про долю вчорашнього рішення. Сказали, відправили запрошення, а ось коли буде такий звіт, вирішать на Погоджувальній раді…. Ну, тобто не раніше чим через 2 тижня (враховуючи графік роботи парламенту)", - пояснив Железняк.

Нагадаємо

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де члени команди Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео, повідомив що на відео не журналісти, а оператори та запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни.

Згодом СБУ почала встановлювати обставини незаконного прослуховування та відеозйомки та провела обшук у комплексі, де велося стеження за членами команди Bihus.Info, вилучивши жорсткі диски та відеозаписи.

Днями журналісти Bihus.Info показали обличчя тих хто слідкував за їхніми працівниками у заміському комплексі. Розслідувачі переконані, що за ними слідкували працівники СБУ, які мали б займатися питаннями захисту нашої державності, а не пошуком компроматів на незалежні медіа.

Після чого керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили

ВР проголосувала за виклик Малюка через ситуацію з Bihus: його чекають у залі06.02.24, 14:22 • 87345 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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