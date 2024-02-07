Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

В Верховной Раде заслушивания главы СБУ Василия Малюка не будет в ближайшее время, после голосования парламентом за его выступление по вопросу прослушивания журналистов Bihus. Когда будет отчет, решат на согласительном совете, а значит, не раньше, чем через две недели, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Заслушивания председателя СБУ в Раде не будет... по меньшей мере в ближайшее время", - написал Железняк.

Он напомнил что вчера Рада поддержала мое предложение заслушать главу СБУ по вопросу прослушивания журналистов Bihus, напомню 159 голосов.

"А дальше ничего не произошло. Спросил сегодня о судьбе вчерашнего решения. Сказали, отправили приглашение, а вот когда будет такой отчет, решат на Согласительном совете.... Ну, то есть не раньше чем через 2 недели (учитывая график работы парламента)", - пояснил Железняк.

Напомним

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.

На днях журналисты Bihus.Info показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили работники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа.

После чего руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили.

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