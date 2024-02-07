Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209024 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205733 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237287 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246850 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204234 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  187984 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284476 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

Рада проголосовала за вызов главы СБУ для обсуждения прослушивания журналистов, но не услышит его в ближайшее время, пока согласительный совет не определится с датой.

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Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

Пять человек погибли и 48 получили ранения в результате ракетных ударов по Киеву, Николаеву и Харькову.

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пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7, чтобы обсудить сотрудничество против россии и шаги для демократического развития Украины и свободы слова.

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Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.

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Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации

В этом месяце министр обороны Ллойд Остин даст показания перед Комитетом Палаты представителей по вопросам вооруженных сил относительно своего решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников национальной безопасности.

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Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.

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"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии

Россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.

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"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии

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Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинскую компанию, которая производит 1500 дронов в день в рамках украинской программы "Армия беспилотников".

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Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"

Украина и ЕС обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции, закрепление свободного режима торговли - Шмыгаль

Премьер-министр Украины и глава внешнеполитического ведомства ЕС обсудили дальнейшие шаги европейской интеграции, режим свободной торговли с ЕС и создание механизма конфискации замороженных российских активов.

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Украина и ЕС обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции, закрепление свободного режима торговли - Шмыгаль