Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
07:02 • 4908 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 14126 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
05:30 • 12291 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 30539 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 42591 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 57489 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48656 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192059 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 108493 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
06:00 • 14121 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 57484 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 203142 перегляди
ЗСУ звільнили селище Удачне на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові звільнили селище Удачне на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Полк "Скеля" звільнив селище Удачне на Донеччині

- повідомляє Генштаб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що у прямому контакті й за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога.

На відео, зокрема, кадри знищення ворожої позиції пострілом з гранатомета.

Також на відео показано зачистку селища Удачне на Покровському напрямку та встановлення прапора.

Доповнення

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоекономічне на Донеччині.

24 серпня Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні далекобійні удари та повідомив, що на Донбасі українські сили підготували "хороші сюрпризи для рускіх".

Військові рф не приховують планів на Одеську та Миколаївську області: карта

Анна Мурашко

Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України