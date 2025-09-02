Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб

Українські військові звільнили селище Удачне на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Полк "Скеля" звільнив селище Удачне на Донеччині - повідомляє Генштаб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що у прямому контакті й за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога.

На відео, зокрема, кадри знищення ворожої позиції пострілом з гранатомета.

Також на відео показано зачистку селища Удачне на Покровському напрямку та встановлення прапора.

Доповнення

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоекономічне на Донеччині.

24 серпня Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні далекобійні удари та повідомив, що на Донбасі українські сили підготували "хороші сюрпризи для рускіх".

