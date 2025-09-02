Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб

$41.370.05
48.470.27
ukenru
08:31 • 1048 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 5478 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 14593 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 12503 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 30815 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 42712 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 57800 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48692 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192082 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108510 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
49%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 148555 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 148201 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 135531 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 132729 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 125616 просмотра
публикации
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 6444 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 14614 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 57809 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 85177 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 203359 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Паттинсон
Андрей Парубий
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 390 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 30816 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 41647 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 171228 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 298968 просмотра
Актуальное
Хранитель
COVID-19
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейковые новости

Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

ВСУ освободили поселок Удачное в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб

Украинские военные освободили поселок Удачное в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Полк "Скала" освободил поселок Удачное в Донецкой области

- сообщает Генштаб.

Генштаб ВСУ отметил, что в прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

На видео, в частности, кадры уничтожения вражеской позиции выстрелом из гранатомета.

Также на видео показана зачистка поселка Удачное на Покровском направлении и установка флага.

Дополнение

Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок Новоэкономическое в Донецкой области.

24 августа Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за успешные дальнобойные удары и сообщил, что на Донбассе украинские силы подготовили "хорошие сюрпризы для русских".

Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта01.09.2025, 14:15 • 3608 просмотров

Анна Мурашко

Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины