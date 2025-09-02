Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Киев • УНН
ВСУ освободили поселок Удачное в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Полк "Скала" освободил поселок Удачное в Донецкой области
Генштаб ВСУ отметил, что в прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.
На видео, в частности, кадры уничтожения вражеской позиции выстрелом из гранатомета.
Также на видео показана зачистка поселка Удачное на Покровском направлении и установка флага.
Дополнение
Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок Новоэкономическое в Донецкой области.
24 августа Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за успешные дальнобойные удары и сообщил, что на Донбассе украинские силы подготовили "хорошие сюрпризы для русских".
