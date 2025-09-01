$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 6268 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 15264 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 100752 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 68169 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 122124 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 130421 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 115965 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 95511 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 36470 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині. Операція тривала два тижні.

Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоекономічне на Донеччині, передає УНН із посиланням на Генштаб.

"Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині. Два тижні знадобилось для того, щоб крок за кроком пройти кожну вулицю... 31 серпня у центрі населеного пункту було піднято наш прапор", - йдеться у повідомленні. 

російські війська захопили Комишуваху Волноваського району Донеччини - DeepState01.09.25, 14:56 • 1952 перегляди

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Також окупанти завдали один ракетний і 67 авіаційних ударів.

Також УНН повідомляв, що російський генштаб не приховує мети захоплення не лише сходу, а й півдня України. На карті, представленій валерієм герасимовим, Миколаївська та Одеська області позначені як "територія росії".

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Донецька область