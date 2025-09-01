Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоекономічне на Донеччині, передає УНН із посиланням на Генштаб.

"Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині. Два тижні знадобилось для того, щоб крок за кроком пройти кожну вулицю... 31 серпня у центрі населеного пункту було піднято наш прапор", - йдеться у повідомленні.

російські війська захопили Комишуваху Волноваського району Донеччини - DeepState

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Також окупанти завдали один ракетний і 67 авіаційних ударів.

Також УНН повідомляв, що російський генштаб не приховує мети захоплення не лише сходу, а й півдня України. На карті, представленій валерієм герасимовим, Миколаївська та Одеська області позначені як "територія росії".