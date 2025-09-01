$41.320.06
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
14:20 • 6208 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
11:39 • 15183 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
1 сентября, 09:15 • 100200 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 67944 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
1 сентября, 07:50 • 121697 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 06:45 • 130009 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 115656 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 95265 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 36459 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Штурмовые группы полка "Скала" освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Операция длилась две недели.

Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области

Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок Новоэкономическое в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

"Штурмовые группы полка "Скеля" освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Две недели понадобилось для того, чтобы шаг за шагом пройти каждую улицу... 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг", - говорится в сообщении. 

российские войска захватили Камышеваху Волновахского района Донецкой области - DeepState

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов.

Также УНН сообщал, что российский генштаб не скрывает цели захвата не только востока, но и юга Украины. На карте, представленной Валерием Герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии".

Антонина Туманова

Война в Украине
Донецкая область