Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области

Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок Новоэкономическое в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

"Штурмовые группы полка "Скеля" освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Две недели понадобилось для того, чтобы шаг за шагом пройти каждую улицу... 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг", - говорится в сообщении.

российские войска захватили Камышеваху Волновахского района Донецкой области - DeepState

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов.

Также УНН сообщал, что российский генштаб не скрывает цели захвата не только востока, но и юга Украины. На карте, представленной Валерием Герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии".