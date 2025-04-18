Звільнено голову Сумської ОВА Володимира Артюха: указ президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації (ОВА). Про це повідомляє УНН з посиланням на указ, опублікований на сайті Офісу президента.

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Указ № 242/2025 був підписаний у четвер, 17 квітня.

Звільнити Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою - йдеться у заяві.

Раніше Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.

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Президент України 17 квітня призначив Олега Григорова головою Сумської обласної державної адміністрації.

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