Звільнено голову Сумської ОВА Володимира Артюха: указ президента
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Рішення прийнято на основі поданої ним заяви.
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації (ОВА). Про це повідомляє УНН з посиланням на указ, опублікований на сайті Офісу президента.
Деталі
Указ № 242/2025 був підписаний у четвер, 17 квітня.
Звільнити Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою
Раніше Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.
Нагадаємо
Президент України 17 квітня призначив Олега Григорова головою Сумської обласної державної адміністрації.
Олексія Харченка призначили головою Луганської ОДА17.04.25, 22:37 • 922 перегляди