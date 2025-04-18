Освобожден глава Сумской ОВА Владимир Артюх: указ президента

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп
18:03 • 11531 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 58031 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 57081 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 65997 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 65475 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Эксклюзив
17 апреля, 12:16 • 59723 просмотра

Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

17 апреля, 11:35 • 52585 просмотра

Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

Эксклюзив
17 апреля, 09:48 • 55735 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
17 апреля, 06:19 • 58004 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

17 апреля, 06:17 • 77117 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
2м/с
54%
Популярные новости

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

17 апреля, 12:47 • 77088 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 22290 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 62315 просмотра

Макрон встретился с Рубио и спецпредставителем Трампа, предварительно поговорив с Зеленским

17 апреля, 13:51 • 11675 просмотра

Прощай "Калаш", привет Bren 2 "Sich". ВСУ получат новое стрелковое оружие

17 апреля, 15:11 • 14428 просмотра
публикации

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 58026 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 62345 просмотра

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

17 апреля, 12:47 • 77114 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

17 апреля, 05:54 • 116484 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 125111 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Элон Маск

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Киев

Донецкая область

Соединенные Штаты

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

18:27 • 3986 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 22315 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 26738 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 121633 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 63383 просмотра
Актуальное

ТикТок

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

Facebook

МиГ-31

Освобожден глава Сумской ОВА Владимир Артюх: указ президента

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Решение принято на основе поданного им заявления.

Освобожден глава Сумской ОВА Владимир Артюх: указ президента

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Детали

Указ № 242/2025 был подписан в четверг, 17 апреля.

Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению

- говорится в заявлении.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил Тарас Мельничук.

Напомним

Президент Украины 17 апреля назначил Олега Григорова главой Сумской областной государственной администрации.

Алексей Харченко был назначен председателем Луганской ОГА17.04.25, 22:37 • 912 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Владимир Зеленский
Украина
Сумы
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,070.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,328.40
Ethereum
$1,588.85