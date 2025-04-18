Освобожден глава Сумской ОВА Владимир Артюх: указ президента

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Детали

Указ № 242/2025 был подписан в четверг, 17 апреля.

Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению - говорится в заявлении.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил Тарас Мельничук.

Напомним

Президент Украины 17 апреля назначил Олега Григорова главой Сумской областной государственной администрации.

Алексей Харченко был назначен председателем Луганской ОГА