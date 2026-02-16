"Звалюйте в росію. Їдьте додому": Зеленський висловився про росіян на грошах з непідсанкційних активів рф у США та Європі

Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції на всю, у тому числі атомну, енергетику рф, і це буде серйозним сигналом для європейців, заявив Президент України Володимир Зеленський у понеділок у соцмережах, висловившись також про росіян на грошах з непідсанкційних активів рф у США та Європі, пише УНН.

Деталі

"Повні санкції – значить повні. Президент Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти "лукойла" й "роснєфті". Ми йому вдячні. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, зокрема на атомну енергетику. І це буде серйозним сигналом для європейців", - вказав Зеленський.

Президент наголосив: "Європейці зробили багато".

"Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, "росатома", осіб та їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть за ці гроші у Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання у європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах. Великою кількістю нерухомості. Вони фінансово підтримують дітей і родичів по всьому світу", - зазначив Зеленський.

І вказав: "Звалюйте в росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому".

