"Звалюйте в росію. Їдьте додому": Зеленський висловився про росіян на грошах з непідсанкційних активів рф у США та Європі

Київ

 • 300 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп може запровадити санкції проти всієї енергетики рф. Це стане серйозним сигналом для європейців, які ще не санкціонували російську атомну енергетику.

Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції на всю, у тому числі атомну, енергетику рф, і це буде серйозним сигналом для європейців, заявив Президент України Володимир Зеленський у понеділок у соцмережах, висловившись також про росіян на грошах з непідсанкційних активів рф у США та Європі, пише УНН.

Деталі

"Повні санкції – значить повні. Президент Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти "лукойла" й "роснєфті". Ми йому вдячні. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, зокрема на атомну енергетику. І це буде серйозним сигналом для європейців", - вказав Зеленський.

Президент наголосив: "Європейці зробили багато".

"Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, "росатома", осіб та їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть за ці гроші у Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання у європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах. Великою кількістю нерухомості. Вони фінансово підтримують дітей і родичів по всьому світу", - зазначив Зеленський.

І вказав: "Звалюйте в росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому".

Юлія Шрамко

