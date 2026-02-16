"Убирайтесь в Россию. Езжайте домой": Зеленский высказался о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против всей, в том числе атомной, энергетики РФ, и это будет серьезным сигналом для европейцев, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в соцсетях, высказавшись также о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе, пишет УНН.

Подробности

"Полные санкции – значит полные. Президент Трамп пошел на решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может наложить санкции на всю их энергетику, в том числе на атомную энергетику. И это будет серьезным сигналом для европейцев", - указал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Европейцы сделали много".

"Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, "Росатома", лиц и их родственников, их детей, которые живут за эти деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые оплачивают из этих прибылей обучение в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. Большим количеством недвижимости. Они финансово поддерживают детей и родственников по всему миру", - отметил Зеленский.

И указал: "Уезжайте в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину или Европу. Езжайте домой".

