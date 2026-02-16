"Убирайтесь в Россию. Езжайте домой": Зеленский высказался о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 1752 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 10995 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 20582 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 27266 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 54267 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 45911 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 36909 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34302 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73789 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52720 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
79%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Глобальная экономика оказалась в зоне невидимости из-за стремительного роста непрозрачных частных рынков16 февраля, 00:40 • 9334 просмотра
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 6780 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 15263 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 10463 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 4292 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 54268 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 109574 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 168375 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 97339 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 113922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Алексей Белошицкий
Тимур Миндич
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьковская область
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 15268 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 21796 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30098 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28562 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31324 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)

"Убирайтесь в Россию. Езжайте домой": Зеленский высказался о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп может ввести санкции против всей энергетики РФ. Это станет серьезным сигналом для европейцев, которые еще не санкционировали российскую атомную энергетику.

"Убирайтесь в Россию. Езжайте домой": Зеленский высказался о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против всей, в том числе атомной, энергетики РФ, и это будет серьезным сигналом для европейцев, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в соцсетях, высказавшись также о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе, пишет УНН.

Подробности

"Полные санкции – значит полные. Президент Трамп пошел на решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может наложить санкции на всю их энергетику, в том числе на атомную энергетику. И это будет серьезным сигналом для европейцев", - указал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Европейцы сделали много".

"Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, "Росатома", лиц и их родственников, их детей, которые живут за эти деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые оплачивают из этих прибылей обучение в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. Большим количеством недвижимости. Они финансово поддерживают детей и родственников по всему миру", - отметил Зеленский.

И указал: "Уезжайте в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину или Европу. Езжайте домой".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина