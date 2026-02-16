"Убирайтесь в Россию. Езжайте домой": Зеленский высказался о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп может ввести санкции против всей энергетики РФ. Это станет серьезным сигналом для европейцев, которые еще не санкционировали российскую атомную энергетику.
Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против всей, в том числе атомной, энергетики РФ, и это будет серьезным сигналом для европейцев, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в соцсетях, высказавшись также о россиянах на деньгах с неподсанкционных активов РФ в США и Европе, пишет УНН.
Подробности
"Полные санкции – значит полные. Президент Трамп пошел на решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может наложить санкции на всю их энергетику, в том числе на атомную энергетику. И это будет серьезным сигналом для европейцев", - указал Зеленский.
Президент подчеркнул: "Европейцы сделали много".
"Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, "Росатома", лиц и их родственников, их детей, которые живут за эти деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые оплачивают из этих прибылей обучение в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. Большим количеством недвижимости. Они финансово поддерживают детей и родственников по всему миру", - отметил Зеленский.
И указал: "Уезжайте в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину или Европу. Езжайте домой".
