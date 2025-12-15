Зеленський і перемовники США зібралися на нову зустріч в Берліні на тлі тиску Трампа - ЗМІ

Зустріч Президента Володимира Зеленського з переговірниками США, за повідомленнями, розпочалася в Берліні, на тлі посилення тиску президента США Дональда Трампа на Україну, щоб вона досягла угоди, пише УНН з посиланням на Le Monde тa AFP.

Деталі

Ця зустріч, про початок якої високопосадовець України повідомив AFP, відбувається на другий день переговорів, спрямованих на припинення війни з росією. У неділю Зеленський та посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер понад п'ять годин вели переговори в Берліні, щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого вторгненням росії в Україну у 2022 році.

У неділю ввечері, після першого раунду переговорів, посланець США Стів Віткофф заявив, що досягнуто "значного прогресу". Але міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно почекати до "кінця тижня", щоб дізнатися про результати обговорень. Він ще раз вказав на відповідальність глави кремля володимира путіна за припинення війни, яку він розпочав у лютому 2022 року.

Як зазначає AFP, недільна зустріч відбулася під посиленою охороною в канцлерській резиденції в Берліні, де в понеділок лідер Німеччини Фрідріх Мерц мав провести вечерю із Зеленським, групою європейських лідерів та керівниками НАТО та ЄС.

Фотограф AFP бачив, як український лідер виходив з канцлерської резиденції незадовго до 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Трамп наполягав на припиненні війни, але "Київ та його союзники в Європі докладають усіх зусиль, щоб запобігти будь-якому врегулюванню, яке було б значно вигідніше росії", пише видання.

"Залишаються ключові питання щодо територіальних поступок України, майбутніх гарантій безпеки для Києва та того, чи погодиться москва на будь-яку пропозицію, розроблену європейцями та американцями", - ідеться у публікації.

Зеленський, прямуючи до Німеччини, заявив, що готовий до "діалогу" щодо припинення війни. Він сказав, що сподівається, що Вашингтон підтримає ідею заморожування лінії фронту там, де вона є, а не того, щоб Україна поступилася всім Донбасом, як вимагає москва.

"Трамп посилює тиск на Україну, щоб вона досягла угоди з моменту оприлюднення минулого місяця плану щодо припинення війни, який був розкритикований як такий, що повторює вимоги москви", - ідеться у публікації.

Українські чиновники перед переговорами заявили, що вони надіслав Вашингтону перероблену версію. Віткофф сказав, що в неділю відбулися "поглиблені обговорення" цього плану, "економічного порядку денного та іншого".

Зеленський заявив у неділю: "Найголовніше, щоб план був максимально справедливим, перш за все для України, тому що росія розпочала війну".

Європейці та українці попросили Сполучені Штати надати їм "гарантії безпеки", перш ніж Україна вестиме переговори щодо будь-яких територіальних поступок, заявила Франція у п'ятницю.

Згідно з останнім планом США, Україна зможе вступити до ЄС вже в січні 2027 року, повідомив високопосадовець, знайомий з цим питанням, AFP у п'ятницю на умовах анонімності.