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Зустріч Рубіо і Каллас була "раптово" скасована через зростання трансатлантичної напруженості -ЗМІ

Зустріч Рубіо і Каллас була "раптово" скасована через зростання трансатлантичної напруженості -ЗМІ

Київ  •  УНН

 • 106468 перегляди

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Заплановану зустріч верховного представника ЄС Каллас і держсекретаря США Рубіо скасовано через "проблеми з розкладом". Скасування відбулося на тлі зростання напруженості між США та ЄС щодо питань міграції та свободи слова.

У середу між верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кайєю Каллас і держсекретарем США Марко Рубіо була запланована зустріч. Однак її раптово було скасовано через "проблеми з розкладом" на тлі посилення політичної напруженості між США та ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що особи з обох сторін овіційно пояснили неможливість зустрічі через проблеми з графіком. Востаннє Каллас і Рубіо зустрічалися на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині минулого місяця.

Однак європейські чиновники заявили, що ця ситуація стала для них несподіванкою, особливо з огляду на те, що Каллас лише за два дні до цього анонсувала майбутні переговори з Рубіо.

Зокрема, у понеділок вона заявила, що проведе переговори "з питань, які становлять інтерес для нас обох", а для ЄС це насамперед - війна Росії проти України та трансатлантичні відносини.

Вочевидь, що заяви, які лунають від Сполучених Штатів, викликають у нас усіх занепокоєння,

- йдеться у заяві Каллас.

Вона висловила сподівання, що відносини між ЄС і США продовжать функціонувати.

Поки що в нас немає жодних ознак, що цього не станеться. Звичайно, це зміниться, це абсолютно ясно. Але ми не повинні викидати у вікно те, що добре працювало досі,

- підкреслила Каллас.

В тойже час високопоставлений американський чиновник повідомив, що запланована зустріч, яка ніколи не була вказана в публічному графіку Рубіо, була скасована через "неминучий конфлікт розкладів".

Скасування відбулося менш ніж за тиждень після того, як відділ планування політики Держдепартаменту розіслав внутрішню записку, в якій посадовим особам, які працюють з Європою, було доручено виділити два конкретних питання у взаємодії з європейськими колегами. У записці від 21 лютого, з якою ознайомилося Associated Press, також згадувалися попередні плани майбутньої зустрічі Рубіо з Каллас,

-підкреслює видання.

У меморандумі було окреслено два питання, що викликають занепокоєння: "Свобода слова і вільна опозиція" і "Міграція".

У першому випадку в меморандумі йдеться про те, що Рубіо та інші американські дипломати мають у своїх обговореннях з європейськими офіційними особами підкреслити важливість, яку адміністрація Трампа надає свободі слова.

Як зауважує видання, що стосується міграції, у меморандумі йдеться про те, що американські посадовці, включно з Рубіо, мають називати "політику фактично відкритих кордонів" Європи "катастрофою", яка має припинитися".

США ще не завершили погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів - Рубіо26.02.25, 18:14 • 24576 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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