Встреча Рубио и Каллас была «внезапно» отменена из-за роста трансатлантической напряженности -СМИ

В среду между верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио была запланирована встреча. Однако она внезапно была отменена из-за «проблем с расписанием» на фоне усиления политической напряженности между США и ЕС. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что лица с обеих сторон официально объяснили невозможность встречи из-за проблем с графиком. Последний раз Каллас и Рубио встречались на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в прошлом месяце.

Однако европейские чиновники заявили, что эта ситуация стала для них неожиданностью, особенно учитывая то, что Каллас лишь за два дня до этого анонсировала предстоящие переговоры с Рубио.

В частности, в понедельник она заявила, что проведет переговоры «по вопросам, которые представляют интерес для нас обоих», а для ЕС это прежде всего - война России против Украины и трансатлантические отношения.

Очевидно, что заявления, которые звучат от Соединенных Штатов, вызывают у нас всех беспокойство, - говорится в заявлении Каллас.

Она выразила надежду, что отношения между ЕС и США продолжат функционировать.

Пока у нас нет никаких признаков, что этого не произойдет. Конечно, это изменится, это совершенно ясно. Но мы не должны выбрасывать в окно то, что хорошо работало до сих пор, - подчеркнула Каллас.

В то же время высокопоставленный американский чиновник сообщил, что запланированная встреча, которая никогда не была указана в публичном графике Рубио, была отменена из-за «неизбежного конфликта расписаний».

Отмена произошла менее чем через неделю после того, как отдел планирования политики Госдепартамента разослал внутреннюю записку, в которой должностным лицам, работающим с Европой, было поручено выделить два конкретных вопроса во взаимодействии с европейскими коллегами. В записке от 21 февраля, с которой ознакомилось Associated Press, также упоминались предварительные планы предстоящей встречи Рубио с Каллас, -подчеркивает издание.

В меморандуме было очерчено два вопроса, вызывающих беспокойство: «Свобода слова и свободная оппозиция» и „Миграция“.

В первом случае в меморандуме говорится о том, что Рубио и другие американские дипломаты должны в своих обсуждениях с европейскими официальными лицами подчеркнуть важность, которую администрация Трампа придает свободе слова.

Как отмечает издание, что касается миграции, в меморандуме говорится о том, что американские чиновники, включая Рубио, должны называть «политику фактически открытых границ» Европы «катастрофой», которая должна прекратиться».

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