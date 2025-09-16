$41.280.03
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 26002 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 23321 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 27836 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 30106 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60806 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 38136 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33291 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36747 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 59237 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного права

Київ • УНН

 • 22 перегляди

МЗС України назвало зустріч лукашенка з представником окупаційної адміністрації Херсонщини грубим порушенням міжнародного права. Україна залишає за собою право на адекватне реагування, включаючи посилення санкцій.

Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного права

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що зустріч олександра лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Херсонської області є грубим порушенням міжнародного права та зневагою до суверенітету України. Про це пише УНН із посиланням на допис МЗС.

Деталі

Як наголосили у відомстві, ганебним є не лише сам факт переговорів у мінську, але й висловлювання лукашенка про окуповану частину Херсонщини як "новий регіон росії".

МЗС України підкреслило, що будь-які домовленості з окупаційними режимами є нікчемними та спричинять виключно негативні наслідки для білорусі. Україна залишає за собою право на адекватне реагування, зокрема шляхом посилення санкцій та міжнародної ізоляції білоруського режиму.

Доповнення

15 вересня у мінську лукашенко провів зустріч із колаборантом Володимиром Сальдо, який очолює окупаційну адміністрацію частини Херсонської області.

Він заявив про готовність білорусі співпрацювати в аграрній сфері, машинобудуванні та торгівлі з окупованим регіоном. Окрім цього, він наголосив на тому, що ніби знає "наскільки цей регіон є важливим для путіна та як багато коштів у це вкладається".

Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)27.08.25, 01:43 • 13319 переглядiв

Вероніка Марченко

