Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного права

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що зустріч олександра лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Херсонської області є грубим порушенням міжнародного права та зневагою до суверенітету України. Про це пише УНН із посиланням на допис МЗС.

Деталі

Як наголосили у відомстві, ганебним є не лише сам факт переговорів у мінську, але й висловлювання лукашенка про окуповану частину Херсонщини як "новий регіон росії".

МЗС України підкреслило, що будь-які домовленості з окупаційними режимами є нікчемними та спричинять виключно негативні наслідки для білорусі. Україна залишає за собою право на адекватне реагування, зокрема шляхом посилення санкцій та міжнародної ізоляції білоруського режиму.

Доповнення

15 вересня у мінську лукашенко провів зустріч із колаборантом Володимиром Сальдо, який очолює окупаційну адміністрацію частини Херсонської області.

Він заявив про готовність білорусі співпрацювати в аграрній сфері, машинобудуванні та торгівлі з окупованим регіоном. Окрім цього, він наголосив на тому, що ніби знає "наскільки цей регіон є важливим для путіна та як багато коштів у це вкладається".

