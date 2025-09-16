Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного права
Киев • УНН
МИД Украины назвал встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины грубым нарушением международного права. Украина оставляет за собой право на адекватное реагирование, включая ужесточение санкций.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что встреча александра лукашенко с представителем российской оккупационной администрации Херсонской области является грубым нарушением международного права и пренебрежением к суверенитету Украины.
Детали
Как отметили в ведомстве, позорным является не только сам факт переговоров в минске, но и высказывания лукашенко об оккупированной части Херсонщины как "новом регионе россии".
МИД Украины подчеркнул, что любые договоренности с оккупационными режимами являются ничтожными и повлекут исключительно негативные последствия для беларуси. Украина оставляет за собой право на адекватное реагирование, в частности путем усиления санкций и международной изоляции белорусского режима.
Дополнение
15 сентября в минске лукашенко провел встречу с коллаборантом владимиром сальдо, возглавляющим оккупационную администрацию части Херсонской области.
Он заявил о готовности беларуси сотрудничать в аграрной сфере, машиностроении и торговле с оккупированным регионом. Кроме этого, он отметил, что якобы знает "насколько этот регион важен для путина и как много средств в это вкладывается".
