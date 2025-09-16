Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного права

$41.280.03
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 25943 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 23294 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 27807 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 30084 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60797 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38130 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33288 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36745 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59232 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto15 сентября, 14:15 • 16395 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15 сентября, 15:01 • 8002 просмотра
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен17:55 • 6320 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 9150 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 5836 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 5862 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 37573 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 41355 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака

15 сентября, 05:44 • 60796 просмотра
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60796 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 36152 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 27695 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 28044 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 33985 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 39983 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 89613 просмотра
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного права

Киев • УНН

 • 16 просмотра

МИД Украины назвал встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины грубым нарушением международного права. Украина оставляет за собой право на адекватное реагирование, включая ужесточение санкций.

Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного права

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что встреча александра лукашенко с представителем российской оккупационной администрации Херсонской области является грубым нарушением международного права и пренебрежением к суверенитету Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД.

Детали

Как отметили в ведомстве, позорным является не только сам факт переговоров в минске, но и высказывания лукашенко об оккупированной части Херсонщины как "новом регионе россии".

МИД Украины подчеркнул, что любые договоренности с оккупационными режимами являются ничтожными и повлекут исключительно негативные последствия для беларуси. Украина оставляет за собой право на адекватное реагирование, в частности путем усиления санкций и международной изоляции белорусского режима.

Дополнение

15 сентября в минске лукашенко провел встречу с коллаборантом владимиром сальдо, возглавляющим оккупационную администрацию части Херсонской области.

Он заявил о готовности беларуси сотрудничать в аграрной сфере, машиностроении и торговле с оккупированным регионом. Кроме этого, он отметил, что якобы знает "насколько этот регион важен для путина и как много средств в это вкладывается".

Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)27.08.25, 01:43 • 13319 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Беларусь
Херсонская область
Украина