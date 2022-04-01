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ЗСУ відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Про це УНН інформує з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині - Генштаб

Цитата

"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна", - повідомили у Генштабі.

"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - додали у Генштабі.

Деталі

Наразі російська федерація, як зазначається, продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, будівлях органів державного управління та житлових кварталах українських міст.

Угруповання окупаційних військ здійснює перегрупування та, імовірно, зосереджує основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні, відзначили у Генштабі ЗСУ.

Також зазначається, що спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України, повідомили у Генштабі.

За повідомленням, на Волинському напрямку підрозділи збройних сил республіки білорусь здійснюють заходи з посилення охорони білорусько-українського кордону.

На Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію республіки білорусь для відновлення боєздатності. Для забезпечення відходу своїх підрозділів противник здійснює мінування місцевості та об’єктів інфраструктури, застосовує артилерію, відзначили у Генштабі.

Також вказано, що на Сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України.

На Слобожанському напрямку, як зазначається, ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має.

Імовірно, противник буде здійснювати посилення угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, зауважили у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог, за повідомленням Генштабу ЗСУ, продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ. З метою покращення тактичного положення ворог намагався провести наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка, зазначили у Генштабі.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,7 тис. осіб, 625 танків, 143 літаків, 131 гелікоптера та сотень одиниць іншої військової техніки, вказали у Генштабі.

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