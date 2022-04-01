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Ворог втратив близько 17,7 тис. осіб та 143 літаки - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,7 тис. осіб, 625 танків, 143 літаків, 131 гелікоптера та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ворог втратив близько 17,7 тис. осіб та 143 літаки - Генштаб ЗСУ

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 17 700 осіб,
  • танків ‒ 625 од;
  • бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
  • артилерійських систем – 316 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки - 1220 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85,
  • спеціальна техніка - 24,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1232 мирні жителі, дістало поранення — 1935.

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