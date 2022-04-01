Ворог втратив близько 17,7 тис. осіб та 143 літаки - Генштаб ЗСУ

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно становлять:



особового складу – близько 17 700 осіб,



танків ‒ 625 од;



бойових броньованих машин ‒ 1751 од,



артилерійських систем – 316 од,



РСЗВ - 96 од,



засоби ППО - 54 од,



літаків – 143 од,



гелікоптерів – 131 од,



автомобільної техніки - 1220 од,



кораблі/катери - 7 од,



цистерн з ПММ - 76,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85,



спеціальна техніка - 24,



пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1232 мирні жителі, дістало поранення — 1935.



