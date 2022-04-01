Враг потерял около 17,7 тыс. человек и 143 самолета - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,7 тыс. лиц, 625 танков, 143 самолетов, 131 вертолета и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава – около 17 700 человек,
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- танков ‒ 625 ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
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- артиллерийских систем – 316 ед,
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- РСЗО - 96 ед,
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- средства ПВО - 54 ед,
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- самолетов – 143 ед,
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- вертолетов – 131 ед,
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- автомобильной техники - 1220 ед,
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- корабли/катера - 7 ед,
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- цистерн с ГСМ – 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
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- специальная техника - 24,
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- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 1232 мирные жители, получили ранения — 1935.