Враг потерял около 17,7 тыс. человек и 143 самолета - Генштаб ВСУ

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:



личного состава – около 17 700 человек,



танков ‒ 625 ед,



боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,



артиллерийских систем – 316 ед,



РСЗО - 96 ед,



средства ПВО - 54 ед,



самолетов – 143 ед,



вертолетов – 131 ед,



автомобильной техники - 1220 ед,



корабли/катера - 7 ед,



цистерн с ГСМ – 76,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,



специальная техника - 24,



пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 1232 мирные жители, получили ранения — 1935.