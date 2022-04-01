Вторгнення рф: в Україні загинуло 1232 мирні жителі – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1232 мирні жителі, дістало поранення — 1935. Про це повідомляє УНН із посиланням на на пресслужбу Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
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За даними ООН, через війну в Україні загинуло 250 чоловіків, 176 жінок, 18 дівчат, 36 хлопчиків. Стать ще 694 дорослих та 58 дітей не встановлено.
Постраждали внаслідок вторгнення росії: 225 чоловіків, 167 жінок, 36 дівчаток, 32 хлопчики. Стать ще 1394 дорослих та 81 дитини не встановлено.
Як зазначили, більшість людей загинули від зброї вибухової дії — важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.
Нагадаємо
Внаслідок вторгнення росії в Україні загинуло вже 153 дитини.