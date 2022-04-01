Вторжение рф: в Украине погибло 1232 мирных жителя – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 1232 мирных жителя, получили ранения — 1935. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Детали
По данным ООН, из-за войны в Украине погибло 250 мужчин, 176 женщин, 18 девочек, 36 мальчиков. Пол еще 694 взрослых и 58 детей не установлен.
Пострадали в результате вторжения россии: 225 мужчин, 167 женщин, 36 девочек, 32 мальчика. Пол еще 1394 взрослых и 81 ребенка не установлен.
Как отметили, большинство людей погибли от оружия взрывного действия — тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
Напомним
В результате вторжения россии в Украине погибло уже 153 ребенка.