Вторжение рф: в Украине погибло 1232 мирных жителя – ООН

Детали

По данным ООН, из-за войны в Украине погибло 250 мужчин, 176 женщин, 18 девочек, 36 мальчиков. Пол еще 694 взрослых и 58 детей не установлен.

Пострадали в результате вторжения россии: 225 мужчин, 167 женщин, 36 девочек, 32 мальчика. Пол еще 1394 взрослых и 81 ребенка не установлен.

Как отметили, большинство людей погибли от оружия взрывного действия — тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Напомним

В результате вторжения россии в Украине погибло уже 153 ребенка.