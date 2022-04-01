З початку війни загинули вже 153 дитини - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. 153 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 73, Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
За даними ОГП, 19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з міста Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною.
31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.
30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення.
31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ, вказали в ОГП.