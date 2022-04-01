С начала войны погибли уже 153 ребенка - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. 153 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"Почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии российской федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, продолжается работа по установлению всех данных о пострадавших детях в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 73, Донецкой - 65, Харьковской - 53, Черниговской - 43, Николаевской - 30, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.
По данным ОГП, 19 марта российские военные обстреляли колонны гражданских автомобилей, которые осуществляли эвакуацию "зеленым коридором" из города Мариуполя, в результате чего погибли отец с ребенком.
31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из города Лисичанска Луганской области, которая вместе со своим 7-летним братом накануне получили тяжелые ранения.
30 марта в Черниговской области в результате обстрелов двое детей получили ранения.
31 марта в Донецкой области в лечебное учреждение доставлены 5 несовершеннолетних, получивших ранения в результате обстрела.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев, указали в ОГП.